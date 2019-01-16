طهران تعاقب البولنديين ردا على استضافة قمة حول إيران

ذكرت إذاعة "زيت" البولندية الخاصة، الأربعاء، أن #إيران أوقفت إصدار تأشيرات سياحية للبولنديين.

وكانت إيران قد احتجت في وقت سابق هذا الشهر على استضافة بولندا قمة عالمية، بالاشتراك مع الولايات المتحدة تركز على الشرق الأوسط، ولا سيما إيران، من المقرر عقدها في فبراير/شباط.

وكشف عن القمة وزير الخارجية الأميركي، #مايك_بومبيو، خلال حديث تلفزيوني أدلى به لمحطة "فوكس نيوز" الأميركية خلال الجولة التي قام بها لعدد من دول الشرق الأوسط والخليج العربي.

وحذر بومبيو خلال الجولة من الدور الذي تلعبه إيران في محاولة زعزعة الاستقرار في منطقة الشرق الأوسط.