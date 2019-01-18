بتهم لم يعلن عنها.. بدء محاكمة إيرانية في أميركا

ذكرت قناة "برس تي في" التلفزيونية الرسمية في إيران أن صحفية أميركية المولد تعمل لديها ومحتجزة في الولايات المتحدة ستمثل أمام محكمة أميركية اليوم الجمعة.

ودعت إيران إلى إطلاق سراح مذيعة التلفزيون ومخرجة الأفلام الوثائقية مرضية هاشمي التي قالت قناة (برس تي في) الناطقة بالإنجليزية إن مكتب التحقيقات الاتحادي اعتقلها في مطار سانت لويس يوم الأحد، ولم يعلق مكتب التحقيقات الاتحادي على القضية.

وقالت القناة "من المقرر أن تمثل مرضية هاشمي، التي اعتقلها مكتب التحقيقات الاتحادي بشأن تهم غير محددة، أمام محكمة في واشنطن العاصمة اليوم الجمعة". ولم تذكر المزيد من التفاصيل.

ونقلت القناة عن ابن هاشمي يوم الأربعاء قوله إن والدته البالغة من العمر 59 عاما والتي تعيش في إيران منذ أكثر من عشرة أعوام احتجزت باعتبارها "شاهد مادي" في قضية جنائية ولم توجه لها أي اتهامات رسمية.

ويسمح القانون الاتحادي الأميركي للحكومة باعتقال واحتجاز أي شاهد إذا ثبت أن شهادته قد تؤثر على قضية جنائية وأنه لا يمكنها ضمان وجوده بموجب استدعاء من المحكمة.