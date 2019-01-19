نائب إيراني: نصف طائراتنا المدنية مهترئة

قال عضو البرلمان الإيراني عن لجنة التنمية والإعمار، مجيد كيان بور، السبت، إن 50% من طائرات الركاب المدنية في البلاد "مهترئة"، وأنها لا تصلح للرحلات الداخلية فضلاً عن الخارجية.

وأضاف، في حديث لوكالة أنباء الطلبة الإيرانية "إيسنا"، إنه "يتعين علينا شراء طائرات جديدة من شركات التصنيع، لكن مع العقوبات الأميركية، لا تملك شركات الطيران (إيرباص وبوينغ) القدرة على بيع هذه الطائرات".

ويعاني قطاع الطيران في إيران من نقص حاد في قطع غيار الطائرات وعدم القدرة على شراء طائرات جديدة.

وقال النائب: "بموجب شروط العقوبات، من الممكن شراء طائرات من روسيا وأوكرانيا. وأضاف أنه "في هذه الحالة، فإن أفضل خيار لتزويد الطائرات هو شراء الطائرات التي عمرها أقل من 10 سنوات، حتى نتمكن من مساعدة قطاع الطيران".

ونشرت وزارة الخزانة الأميركية أكثر من 700 من أسماء الأشخاص والمؤسسات والطائرات والسفن لحظرها ضمن الحزمة الثانية من العقوبات ضد إيران، التي دخلت حيز التنفيذ مطلع تشرين الثاني/نوفمبر الماضي.