عمدة طهران السابق إلى السجن بسبب تصريحاته عن سوريا

أعلنت مواقع إيرانية، اليوم الاثنين، أن عمدة طهران السابق، غلام حسين كرباسجي، أودع اليوم في السجن لتنفيذ حكم صدر بحقه، بسبب تصريحاته حول ضرورة انسحاب القوات الإيرانية من سوريا.

وأعلنت وکالة "فارس" الإخبارية، المقربة للحرس الثوري، أن كرباسجي وهو أمين عام حزب كوادر البناء، تم القبض عليه وإحالته للسجن اليوم الاثنين.

وقالت الوكالة الإيرانية إن كرباسجي تمت إحالته إلى السجن بتهمة الدعاية ضد النظام، بناء على المادة 500 من قانون العقوبات في الجمهورية الإيرانية.

وجود ديكتاتورية

ومن ضمن الاتهامات الموجهة إلى كرباسجي: "الدعاية ضد نظام الجمهورية الإسلامية، والتشكيك فيه وفي أحكام السلطة القضائية، والادعاء بوجود ديكتاتورية في البلاد، ونشر صور لمحمد خاتمي ومير حسين موسوي".

وبحسب وسائل إعلام إيرانية، فقد تم تأكيد الحكم في محكمة الاستئناف بعد أن اعترض محاميه على القرار أمام المحكمة الابتدائية.

وكانت محكمة الثورة الإيرانية في محافظة أصفهان، قد قضت في أغسطس/آب الماضي بالسجن لعام واحد على عمدة طهران السابق غلام حسين كرباسجي، بسبب تصريحات انتقد خلالها التدخلات العسكرية الإيرانية في سوريا، بعد شكوى تقدمت بها استخبارات الحرس الثوري.

وذكرت وكالة "إيلنا" أن الحكم جاء بسبب تصريحات كرباسجي حول انتقاد تدخلات إيران في سوريا، خلال كلمة ألقاها في أصفهان، أثناء الحملة الانتخابية للرئيس الإيراني حسن روحاني.

أكبر الأحزاب الإصلاحية

تجدر الإشارة إلى أن غلام حسين كرباسجي هو أمين عام حزب كوادر البناء، الذي يعد من أكبر الأحزاب الإصلاحية، والذي أسسه الرئيس الإيراني الأسبق الراحل أكبر هاشمي رفسنجاني.

وكان كرباسجي، قد أشار في تصريحات له في مايو/أيار الماضي، إلى خروج القوات الإيرانية من سوريا، قائلاً: "تستطيع إيران التدخل من أجل السلام في سوريا ودول المنطقة، من خلال الجهود الدبلوماسية وليس المشاركة في الحرب والقتل والقمع".

وأضاف كرباسجي أن "شعار الدفاع عن المظلومين لا يتحقق بالتدخل العسكري وإرسال الأموال وشراء السلاح والقتل والقمع".