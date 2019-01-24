سفير يكشف إرهاب إيران بأوروبا.. وطهران تحاول التدارك

انتقد سفير إيران السابق لدى ألمانيا، علي ماجدي، ما وصفه بـ"العمليات الإرهابية والتجسس" لبلاده في أوروبا، مما أثار ضجة إعلامية.

وتصريحات ماجدي التي أدلى بها أمس الأربعاء في حديث مع وكالة "إيسنا"، أجبرت وزارة الخارجية الإيرانية، اليوم الخميس، على إصدار بيان تنتقد فيه الصحافة لنشرها هذه التصريحات، وتصف فيه ماجدي بـ"الدبلوماسي المتقاعد".

وتُعد تصريحات ماجدي أمس حديثاً غير مسبوق حول اتهام إيران بممارسة نشاط إرهابي في أوروبا، حيث قال إن "الأوروبيين جاؤوا بمستندات حول العمليات الإرهابية الأخيرة، وهو ما لا يمكن لإيران أن تنفيه بسهولة".

وأضاف الدبلوماسي الإيراني السابق: "نحن نواجه في الداخل عمليات تقوم بها مجموعات مارقة، هل من الممكن أن ننفي وجود مثل هذه الأحداث في الخارج؟ مثل هذه العمليات تضر بثقة الآخرين فينا".

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يذكر أن ماجدي هو الدبلوماسي الإيراني الأول الذي يتكلم بهذه الصراحة والشفافية عن عمليات إرهابية إيرانية في أوروبا وينسبها إلى مجموعات مارقة في بلاده.

وفي حديثه مع "إيسنا" قال ماجدي: "أنا لا أريد الحديث بتفاصيل عن هذه الحوادث، لكن بمثل هذه الأعمال تفقد أوروبا ثقتها في إيران.. يجب أن يكون واضحاً لأولئك الذين يعتقدون أنه من خلال تنفيذ بعض العمليات يمكنهم تأمين المصالح الوطنية للبلاد، بأنهم على خطأ".

من جهتها، ردت وزارة الخارجية الإيرانية اليوم على حديث السفير الإيراني السابق مؤكدةً أن "تصريحه لا يتعدى كونه وجهة نظر شخصية".

وزعمت الخارجية الإيرانية في بيانها أن "العمليات الإرهابية قد تكون من فعل المجموعات المعارضة في الخارج، بحيث تتم بطريقة يتم بها اتهام إيران".

وفي السياق، انتقدت وزارة الخارجية الإيرانية وسائل الإعلام الفارسية في الخارج واتهمتها باستغلال هذه التصريحات.

يذكر أنه في يوليو/تموز الماضي، عندما كان الرئيس الإيراني حسن روحاني، يقوم بزيارة إلى سويسرا والنمسا، تم اعتقال دبلوماسي إيراني مقيم في فيينا بتهمة مساعدته لزوجين إيرانيين كانا ينويان تفجير مؤتمر مجاهدي خلق في باريس.

كذلك قامت القوات الأمنية الألمانية، باعتقال شخص يدعى عبد الحميد، وهو مترجم في الجيش الألماني بتهمة التجسس لصالح إيران. وقد نفت وزارة الخارجية الإيرانية صلتها بالمترجم المعتقل.

وفي السياق نفسه، قامت حكومة ألبانيا بطرد دبلوماسيين إيرانيين بتهمة القيام بنشاطات غير قانونية تهدد مصالح ألبانيا.