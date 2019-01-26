بعد تلويح بالعقوبات.. طهران تتهم باريس بزعزعة المنطقة

اتهمت إيران فرنسا "بزعزعة استقرار" المنطقة رداً على تهديدات باريس بفرض عقوبات على طهران، إذا لم يسفر الحوار مع هذا البلد حول نشاطاته الباليستية ونفوذه الإقليمي عن نتيجة. وقالت وزارة الخارجية الإيرانية في بيان نشر في وقت متأخر من الجمعة إن إيران "تعتبر المبيعات الكبيرة للأسلحة الحديثة والهجومية من قبل فرنسا عاملاً يزعزع توازن المنطقة".

وجاء بيان الخارجية الإيرانية رداً على تصريحات لوزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان الذي هدد الجمعة طهران بعقوبات بشأن برنامجها للصواريخ الباليستية ونفوذها في الشرق الأوسط.

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وقال لودريان "لدينا مطلبان أن تتخلى إيران عن إنتاج الصواريخ وخصوصا عن تصديرها بما في ذلك إلى فصائل مسلحة في الشرق الأوسط وكذلك إلى الحوثيين" في اليمن.

وأضاف أن إيران "يجب أن تكف أيضاً عن أعمالها لزعزعة استقرار المنطقة بأسرها"، معتبراً أنه بموجب القرار الدولي 2254 حول سوريا لا يمكن أن يكون هناك "قوات أجنبية على الأراضي السورية". وتابع "أطلقنا حواراً صعباً مع إيران يفترض أن يستمر، ونحن مستعدون في حال فشله إلى فرض عقوبات صارمة. وهم يعرفون ذلك".