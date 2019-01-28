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ألمانيا: الاتحاد الأوروبي يدشن قناة تبادل مالي مع إيران

المصدر: بروكسل - وكالات
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قال وزير الخارجية الألماني، هايكو ماس، إن الاتحاد الأوروبي بصدد فتح قناة بديلة لإرسال أموال إلى #إيران لتجنب العقوبات الأميركية المفروضة على الجمهورية الإسلامية.

وأوضح ماس، اليوم الاثنين، أن ألمانيا كانت تعمل على وجه الخصوص مع #بريطانيا وفرنسا، ولكنها كانت تعمل أيضا مع شركاء آخرين في #الاتحاد_الأوروبي، في الأشهر الأخيرة على إقامة "طريق لغرض خاص".

وأضاف الوزير أن الهدف يتمثل في ضمان "أن يتم تدعيم الأعمال التجارية التي لم تفرض عليها عقوبات من قبل الولايات المتحدة، وأن تكون هناك أداة لمدفوعات دولية".

يسعى الاتحاد الأوروبي إلى الإبقاء على #الاتفاق_النووي الإيراني قائماً منذ أن أعلن الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، انسحاب الولايات المتحدة منه العام الماضي.

وكانت الكتلة طرحت بالفعل تدابير لوقف التزام الشركات الأوروبية بالعقوبات الأميركية دون تفويض من بروكسل.

كلمات دالّة

#الاتحاد الأوروبي, #إيران, #بريطانيا, #الاتفاق النووي

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