عاجل

English فارسي اردو
البث المباشر
العربية إيران

إيران: أبرمنا اتفاقيات مصرفية "مهمة" مع النظام السوري

المصدر: دمشق - رويترز
نائب الرئيس الإيراني إسحاق جهانجيري يصل إلى مطار دمشق الدولي الاثنين
رابط مختصر

أعلن نائب الرئيس الإيراني، إسحاق جهانجيري، الاثنين، أن طهران أبرمت اتفاقيات مصرفية "مهمة جداً" مع النظام السوري، كما ستساعد في إصلاح محطات كهرباء في أنحاء سوريا وستنشئ محطة جديدة في محافظة اللاذقية.

من جهته، قال رئيس وزراء النظام السوري، عماد خميس، إن بلاده وإيران وقعتا، الاثنين، اتفاقية للتعاون الاقتصادي الطويل الأجل يشمل الصناعة والتجارة والزراعة.

كما وقع الجانبان عدداً من مذكرات التفاهم خلال زيارة جهانجيري إلى دمشق.

وبحسب مسؤولين، فقد شملت الاتفاقات التعليم والإسكان والأشغال العامة والسكك الحديدية والاستثمار ومجالات أخرى، دون الخوض في تفاصيل.

كلمات دالّة

#إيران, #النظام, #إرهاب, #سوريا, #اتفاقيات مصرفية, #اللاذقية

إقرأ أيضاً

آخر الأخبار

إعلانات

الأكثر قراءة

اختيار المحرر