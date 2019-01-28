إيران: سنحرر فلسطين ونمحو إسرائيل لو أغارت علينا مجددا

على خلفية تكرار تعرض المنشآت العسكرية الإيرانية في الآونة الأخيرة إلى غارات جوية إسرائيلية ومقتل عدد من العسكريين الإيرانيين على الأراضي السورية، فقد ارتفعت وتيرة التهديدات الإيرانية على لسان المسؤولين العسكريين والسياسيين في #طهران ، وكان آخرها ما صرح به نائب القائد العام للحرس الثوري الإيراني، الجنرال حسين سلامي الذي هدد بالقضاء على #إسرائيل بسبب تكرار غاراتها على #القوات_الإيرانية في #الأراضي_السورية .

وتوعد سلامي بالقضاء على إسرائيل قائلا: "لو ارتكبت إسرائيل ما يؤدي إلى نشوب حرب جديدة، من المسلّم به أنها ستعجّل بنهاية إسرائيل واستعادة #الأراضي_المحتلة، ولن يجد الإسرائيليون مقبرة في فلسطين لدفن جثثهم فيها".

وردا على هذه التصريحات تساءل الناشط السياسي والباحث في الشأن الإيراني وجدان عبدالرحمن في حديث لـ"العربية.نت" قائلا: "لو كانت إيران تمتلك هذه القوة لتحرير الأراضي المحتلة وتعتبر نفسها تدعم المقاومة لماذا تنتظر هجوم إسرائيل؟، عليها أن تبدأ وسوف تجد العرب شعوبا وحكومات يقدمون لها الشكر الجزيل لتحرير الأراضي المحتلة، ولكن منذ أربعة عقود تعودنا على سماع تهديدات إيران لمحو إسرائيل ويعتقد البعض بأن طهران تستخدم قضية فلسطين كقميص عثمان لتبرر التدخل في شؤون الدول العربية".

واستطرد يقول: "إن ما يهم إيران هو وصولها إلى البحر الأبيض المتوسط عبر حليفها حزب الله اللبناني وأكد ذلك كبار المسؤولين الإيرانيين وما تدخلها في سوريا لصالح بشار الأسد إلا لتحقيق هذه الغاية، ويأتي تهديدها لإسرائيل للحفاظ على تواجد القوات الإيرانية والمليشيات الموالية لطهران في سوريا".

وكان الجنرال سلامي يتحدث على هامش مؤتمر تم عقده الاثنين 28 يناير تحت عنوان "المؤتمر الوطني للبناء الدفاعي الأمني" في جامعة الدفاع الوطني، وقال ردا على تهديدات تل أبيب لطهران مؤكدا: "إن استراتيجيتنا تهدف إلى محو إسرائيل من الجغرافيا السياسية للعالم ويبدو أنها (إسرائيل) تقربنا من تحقيق ذلك نتيجة لتصرفاتها".

وقال الباحث في الشأن الإيراني وجدان عبدالرحمن: "إيران تعرف بأنها لا تستطيع القضاء على إسرائيل حتى لو صدقت نواياها، إلا أنها تطلق هذه التهديدات نظرا لتعرض قواتها إلى ضربات إسرائيلية على الأراضي السورية، فإن كانت حقا تريد تحرير الأراضي المحتلة في الوقت الحاضر، لها قوات على الأراضي السورية وأقرب أرض محتلة لهذه القوات هي مرتفعات الجولان التي تسيطر عليها إسرائيل خلافا للإرادة الدولية التي تعتبرها أراض عربية محتلة".

يذكر أن مختلف المسؤولين الإيرانيين أطلقوا تهديدات عدة بالقضاء على إسرائيل منذ أربعة عقود، حيث سبق وأن قال المرشد المؤسس للنظام آية الله خميني: "إسرائيل غدة سرطانية ينبغي اقتلاعها من الوجود"، كما صرح المرشد الحالي آية الله علي خامنئي بعيد التوقيع على الاتفاق النووي قائلا: "لا وجود لإسرائيل بعد 25 عاما".

وخلافا لهذه التصريحات أكد وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف قبل أسابيع قائلا: "متى قلنا بأننا نريد القضاء على إسرائيل؟ سمّوا لي شخصاً واحداً قال هذا الكلام. لم يقل ذلك أي شخص".

وأوضح ظريف: "لم يقل أحد بأنه ينبغي القضاء على إسرائيل، بل السياسات التي تنتهجها إسرائيل ستؤدي إلى هذا المصير".