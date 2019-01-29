الـCIA: إيران تضغط على أوروبا "بالنووي".. لأهداف تجارية

قالت مديرة وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية "سي. آي. أيه"، جينا هاسبل، اليوم الثلاثاء، إن إيران لا تزال ملتزمة بشروط الاتفاق النووي المبرم عام 2015 رغم انسحاب واشنطن منه.

وأضافت أمام لجنة الاستخبارات في مجلس الشيوخ: "في الوقت الحاضر هم (الإيرانيون) ملتزمون" بالاتفاق الذي أبرمته إيران مع أطراف دولية.

وقالت: "أعتقد أن أحدث المعلومات تشير إلى أن الإيرانيين يفكرون في اتخاذ خطوات تقلل من التزامهم بالاتفاق في إطار مساعيهم للضغط على الأوروبيين لتقديم المزايا الاستثمارية والتجارية التي كانت إيران تأمل في الحصول عليها نتيجة الاتفاق".

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وأشارت إلى أن الإيرانيين "لديهم بعض الاستعدادات التي من شأنها أن تزيد من قدرتهم على التراجع في حال اتخاذهم هذا القرار".

وأضافت: "لكننا نراهم يتناقشون في ما بينهم بعد أن أخفقوا في الحصول على المزايا الاقتصادية التي كانوا يأملون في جنيها من الاتفاق".

وفي الثامن من أيار/مايو 2018 انسحبت الولايات المتحدة من الاتفاق بعد أن قال الرئيس دونالد ترمب إنه لا يخدم المصالح الأميركية. ومنذ ذلك الوقت أعادت واشنطن فرض العقوبات الصارمة على إيران والتي رفعتها بعد التوصل إلى الاتفاق.

وواصلت الدول الخمس الأخرى، وهي: بريطانيا والصين وفرنسا وألمانيا وروسيا، دعم العلاقات التجارية مع طهران.