إصابة 3 شرطيين بانفجار جنوب شرقي إيران

أصيب ثلاثة عناصر من الشرطة، الثلاثاء، في مدينة زهدان جنوب شرقي إيران، إثر انفجار قنبلتين يدويتي الصنع، وفق ما أعلنت السلطات الإيرانية المحلية لوكالة تسنيم.

وقال قائد الشرطة في محافظة سيستان-بلوشستان، محمد غنبري، إن "التحقيق كشف أن الانفجار نتج من انفجار عبوة ناسفة من صنع يدوي".

كما ذكر غنبري أن "القنبلة الثانية انفجرت قبل تفكيكها وأصابت ثلاثة عناصر من الشرطة بجروح طفيفة".

وأوضح، من زهدان عاصمة ولاية سيستان-بلوشستان، أن الشرطة تعمل على كشف هوية الفاعلين لاعتقالهم.

وتبنت جماعة تطلق على نفسها اسم "جيش العدل" الهجوم على مواقع التواصل الاجتماعي.

وتشكل "جيش العدل" عام 2012 من عناصر سابقين نشطوا في صفوف منظمة متطرفة قامت بتمرد دام في سيستان بلوشستان حتى العام 2010.

كما تبنى "جيش العدل" في تشرين الأول/أكتوبر 2018 خطف 12 شرطياً وجندياً إيرانيين في المحافظة نفسها.

وتقع المحافظة على الحدود مع باكستان وأفغانستان.