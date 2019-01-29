عمّان تطالب طهران بإنهاء احتجاز مواطنين أردنيين فوراً

طالب الأردن، اليوم الثلاثاء، من إيران بإنهاء احتجاز 3 مواطنين أردنيين، دخلوا عن طريق الخطأ المياه الإقليمية الإيرانية، فوراً.

وصرح المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية الأردنية وشؤون المغتربين السفير، سفيان سلمان القضاة، بأن "الوزارة والسفارة الأردنية في طهران تتابعان بشكل يومي أوضاع المحتجزين الأردنيين في إيران، والذين كانوا قد دخلوا بطريق الخطأ المياه الإقليمية الإيرانية أثناء قيامهم برحلة صيد بحري مع أصدقاء لهم من جنسيات عربية أخرى".

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وقال القضاة إن السفارة الأردنية في طهران تتواصل مع المحتجزين بشكل يومي وقد التقى القائم بالإعمال بالإنابة هناك بالمحتجزين، مؤكداً أنهم "بصحة جيدة ويتلقون معاملة حسنة من الجانب الإيراني".

بدوره، طلب القائم بالإعمال بالإنابة في طهران من السلطات الإيرانية وبشكل رسمي إنهاء احتجاز المواطنين الأردنيين فوراً.

وأشار القضاة إلى أن أمين عام وزارة الخارجية الأردنية السفير زيد اللوزي كان قد التقى في وقت سابق بسفير إيران في عمّان مؤكداً له ضرورة إخلاء سبيل المحتجزين الأردنيين الثلاثة فورا. وتبع هذا اللقاء اتصالات متكررة مع السفير الإيراني لمتابعة الموضوع.

وأكد القضاة أن وزارة الخارجية الأردنية تتواصل مع ذوي المحتجزين باستمرار وتعكف على إنهاء احتجازهم بأسرع وقت ممكن.