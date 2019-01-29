نتنياهو: نصد هجمات إيرانية إلكترونية يومياً

اتهم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الثلاثاء إيران بشن هجمات متكررة عبر الإنترنت على إسرائيل يتم التصدي لها يومياً.

وقال خلال مؤتمر عن الإنترنت في تل أبيب إن "إيران تهاجم إسرائيل بشكل يومي. نراقب هذه الهجمات ونراها ونحبطها طوال الوقت".

وتشير تقارير إلى أن رئيس جهاز الأمن الداخلي الإسرائيلي (شين بيت) حذر من تدخل إلكتروني خارجي تشرف عليه إحدى الدول للتشويش على الانتخابات العامة المقبلة في 9 نيسان/أبريل.

وقال نتنياهو إنه "يمكن لأي دولة أن تتعرض اليوم لهجمات عبر الإنترنت وتحتاج كل دولة إلى خليط من جهد الدفاع الإلكتروني الوطني وصناعة أمن إلكتروني قوية".

وأضاف "أعتقد أن إسرائيل تملك ذلك (...) وبطريقة لا مثيل لها".

ونفذت إسرائيل في وقت سابق هذا الشهر ضربة جوية على ما ذكرت أنها أهداف إيرانية في سوريا، رداً على هجوم صاروخي من سوريا اتهمت إيران بشنه.

ونفذت إسرائيل مئات الغارات الجوية في سوريا استهدفت ما أعلنت أنها أهداف للجيش الإيراني وعمليات لنقل شحنات من الأسلحة المتطورة إلى ميليشيا حزب الله المدعومة من طهران.