فيسبوك تضع حدا لحملة تلاعب إيرانية واسعة

وضعت شركة #فيسبوك حداً لحملة تلاعب إيرانية واسعة على شبكة التواصل.

وأعلن الموقع، الخميس، أنه أنهى حملة تلاعب واسعة انطلقت من إيران وموجهة ضد العديد من الدول، ضمنها فرنسا.

وقالت الشبكة الاجتماعية إنها أزالت 783 صفحة ومجموعات وحسابات تستنسخ موقف إيران الرسمي بشأن القضايا الحساسة كسوريا واليمن في البلدان المستهدفة، تحت غطاء من الحسابات أو الصفحات المحلية.

وأكدت أنه "رغم أن الأشخاص الذين يقفون وراء هذه الأنشطة قد حاولوا إخفاء هوياتهم، إلا أن تدقيقا يدويا سمح للشركة بربط هذه الحسابات مع إيران".

وقد تم اكتشاف هذه الأنشطة في 26 دولة، غالبية سكانها من المسلمين، في أوروبا وشمال إفريقيا والشرق الأوسط، ولكن أيضا في أفغانستان وباكستان والهند وإندونيسيا وماليزيا وجنوب إفريقيا.