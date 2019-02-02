إيران.. مقتل شخص وإصابة 5 بهجوم على قاعدة للباسيج

أفاد التلفزيون الرسمي الإيراني، السبت، بمقتل شخص وإصابة 5 في هجوم على قاعدة لقوات الباسيج في جنوب شرقي إيران.

ولم يكشف التقرير عن تفاصيل لما وصفه "بهجوم إرهابي" على مدينة نكشهر.

وقالت وكالة "فارس" شبه الرسمية للأنباء إن الهجوم وقع أثناء رفع علم الصباح في قاعدة قوات الباسيج، التي تتبع الحرس الثوري الإيراني.

وتقع نكشهر في إقليم سيستان بلوشستان، حيث تسبب انفجار مزدوج الأسبوع الماضي في إصابة 3 من رجال الشرطة في زاهدان، عاصمة الإقليم. وقد أعلن الانفصاليون البلوش ومهربو المخدرات مسؤوليتهم عن الهجمات السابقة.

وقد استهدفت سيارة مفخخة مقر قيادة شرطة في مدينة تشابهار الساحلية في ديسمبر، مما أسفر عن مقتل شرطيين على الأقل وإصابة 42 آخرين.

وقال نائب عام نيكشهر محسن غولمحمدي لـ"وكالة نادي المراسلين الشباب للأنباء" شبه الرسمية إن "مرتضى علي محمدي استشهد في الحادثة وتم نقل المصابين الخمسة بجروح خطيرة إلى المستشفى".

وأعلن "جيش العدل" المدرج على اللائحة السوداء في إيران، مسؤوليته عن الهجوم على مواقع التواصل الاجتماعي.

ووصفت وسائل الإعلام الرسمية الهجوم بأنه "إرهابي" دون أن تحمل أي جهة المسؤولية عنه.

وتبنى "جيش العدل" تفجيرين وقعا الأربعاء وأسفرا عن إصابة عدة عناصر شرطة في مدينة زهدان، عاصمة المحافظة.