البرتغالي كيروش يكشف عن تمويل حكومة قطر لمنتخب إيران

خرج #كارلوس_كيروش، المدرب السابق للمنتخب الإيراني لكرة القدم، مساء السبت، بتصريحات مثيرة للجدل تتعلق بتمويل الاتحاد القطري لكرة القدم لفريق المنتخب الوطني الإيراني، موضحا أن "اتحاد كرة القدم القطري هو من كان يدفع الأموال التي كان يحتاجها المنتخب الإيراني في فترة إعداده الأولى، كما كان يدفع تكاليف المباريات الودية التي سبقت المشاركة في كأس أمم آسيا الأخيرة في #الإمارات".

وكان كيروش، الذي قدم استقالته من مهمته في أعقاب هزيمة #المنتخب_الإيراني في كأس أمم آسيا، قد أفاد في مقابلة أجريت معه أثناء وجوده في الإمارات، بغياب وسائل الإعلام الإيرانية في البطولة، قائلا: "أنا شخصيًا جاهدت لإيجاد وسيلة لجلب الإعلام الإيراني هنا (الإمارات)".

يذكر أن المنتخب الوطني الإيراني خسر أمام اليابان، في مباراة نصف النهائي، بثلاثة أهداف للا شيء، ما دفع المدرب البرتغالي كارلوس كيروش للاستقالة بعد ست سنوات من العمل مع المنتخب الإيراني.

فيما اهتمت بعض الصحف الإيرانية بالتركيز على أن المدرب البرتغالي تقاضى مقابل تدريب المنتخب نحو مليونين ونصف المليون دولار.

وأضاف كيروش أن مسؤولين حكوميين أخبروه بأن "الحكومة لم تدفع قرشًا واحدًا لكرة القدم. وسواء كان هذا صحيحًا أم لا، ففي كل مرة كنا نطلب شيئًا، كان رئيس الاتحاد يقول إن وزير الرياضة لا يحب كرة القدم".

وكان كيروش قد ذكر في وقت سابق أن لاعبي وأعضاء المنتخب الإيراني سيتقاضون متأخراتهم، لكن ذلك لم يحدث.. "لذا فقد أصبح الجميع غاضبين لأن الاتحاد يستخدم هذه المخصصات المالية، من أجل بنود أخرى خاصة بالغذاء، فكانت المحصلة أن أولئك الذين يعملون ليس لديهم المال".

وكشف كيروش في جانب من تصريحاته أنه "إذا لم يكن اتحاد قطر لكرة القدم موجودًا، ما كان لدينا شيء، ما كان لدينا حتى هذه المعسكرات التدريبية، وما كان إعداد الفريق ممكنًا، وما كنا تمكنا من اللعب مع فنزويلا، لقد دفعوا جميع تكاليف مبارياتنا السابقة، دفعوا جميع رسوم الملعب والسفر والفنادق وجميع النفقات، دفعوا جميع النفقات لأن الاتحاد الإيراني لا يملك المال، لا شيء".

يشار إلى أن هذه الملاحظات كانت محل اهتمام بعض وسائل الإعلام الغربية، مثل "فوكس نيوز" الأميركية.

وكتبت "فوكس نيوز" أثناء عرضها لهذه الملاحظات: "لقد كان نقص التمويل الحكومي لفريق كرة القدم الإيراني مشكلة لسنوات عديدة، لكنه أخذ بعدًا جديدًا الآن مع ما كشف عن كيروش".