إيران تحذر أوروبا: لا يوجد ما يمنع زيادة مدى صواريخنا

حذر نائب قائد الحرس الثوري الإيراني العميد حسين سلامي أوروبا من دفع طهران إلى تعزيز مدى صواريخها عبر محاولة منعها من تطويرها.

وقال سلامي عبر التلفزيون الرسمي السبت: "في حال سعى الأوروبيون أو غيرهم إلى التآمر من أجل نزع صواريخ إيران، فسيجبرنا ذلك على القيام بقفزة استراتيجية" في هذا المجال.

وأضاف: "على كل من يسمعني اليوم إدراك الواقع الجديد بشأن قدرات إيران الصاروخية: لا توجد عقبات أو قيود تقنية تقف في طريق زيادة مداها".

وأوضح أن إيران تطور التكنولوجيا المرتبطة بصواريخها بناء على "استراتيجية دفاعية" تتغير حسب الحاجة.

وفي وقت سابق السبت، أعلنت إيران أنها أجرت اختباراً "ناجحاً" لصاروخ عابر جديد يتجاوز مداه 1350 كلم، تزامناً مع الاحتفالات بالذكرى الأربعين لقيام الثورة الإسلامية.

وقال وزير الدفاع الإيراني أمير حاتمي، خلال احتفال رسمي أقيم للمناسبة، إن الصاروخ الذي أطلق عليه اسم "هويزه" يعد "الذراع الطولى لجمهورية إيران الإسلامية".

وجمدت إيران الجزء الأكبر من برنامجها النووي بموجب اتفاق تاريخي أبرمته عام 2015 مع دول كبرى، لكنها واصلت تطوير التكنولوجيا المرتبطة بصواريخها البالستية.

وانسحبت واشنطن من الاتفاق في مايو وأعادت فرض العقوبات على إيران مبررة ذلك بعدة أمور بينها برنامج طهران الصاروخي.

بدورها، سعت الحكومات الأوروبية للمحافظة على الاتفاق رغم أن بعضها طالب باتفاق تكميلي يتطرق إلى برنامج إيران للصواريخ البالستية وتدخلاتها في النزاعات الإقليمية بما في ذلك في اليمن.

وحددت إيران طوعاً مدى صواريخها بألفي كيلومتر، ما يكفي لتصل إلى إسرائيل والقواعد الغربية في الشرق الأوسط.

واتهمت واشنطن وحلفاؤها طهران بالعمل على تعزيز قدراتها الصاروخية التي تشكل تهديداً لأوروبا كذلك. لكن طهران تنفي ذلك وتصر على أن برنامجها الصاروخي "دفاعي بحت".