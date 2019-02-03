سجن 13 متظاهرا إيرانيا شاركوا في احتجاجات أغسطس

قالت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية (ارنا) إن محكمة الثورة بطهران أصدرت أحكاما بسجن 13 متظاهرا اعتقلوا خلال مظاهرات أغسطس/آب التي خرجت احتجاجا على الصعوبات الاقتصادية.

وأشار تقرير، الأحد، إلى أن المحكمة قضت بسجن ثمانية مدانين ستة أشهر، وآخرين عاما واحدا، "للإخلال بالأمن القومي والمشاركة في تجمعات غير قانونية."

وأوضح التقرير أن من بين المحكوم عليهم خمس نساء.

وتواجه إيران أزمة اقتصادية خانقة وشهدت مظاهرات متفرقة خلال الأشهر الأخيرة، فيما يحاول المسؤولون التهوين من تبعات إعادة فرض العقوبات الأميركية.