ترمب: لن نسمح لإيران بامتلاك السلاح النووي

تعهد الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، الأربعاء، بمنع إيران من امتلاك السلاح النووي.

وقال مخاطباً أعضاء الكونغرس، خلال خطاب حال الاتحاد، بعد أن أشار إلى انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي مع إيران: إيران "دكتاتورية فاسدة" ولن تحصل على السلاح النووي.

موضوع يهمك ألقى الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، صباح الأربعاء، أمام أعضاء الكونغرس خطاب حال الاتحاد، والذي بدأه بتحية الحاضرين وتخصيص... ترمب: إيران "دكتاتورية فاسدة" ولن تحصل على سلاح نووي أميركا

وأضاف أن واشنطن لن تغلق أعينها عن نظام ينادي بالموت لأميركا.

كما أكد أن أميركا تصدت للنظام الراديكالي الإرهابي في إيران، مشدداً: "لن نسمح لإيران بامتلاك السلاح النووي"، مشيراً إلى أن واشنطن فرضت أقسى العقوبات على إيران.

ويعدّ خطاب حالة الاتحاد تقليداً سنوياً في الولايات المتحدة، حيث يستعرض الرئيس أمام مجلسي النواب والشيوخ حالة البلاد على الصعيدين الداخلي والخارجي، ويقدم اقتراحاً لجدول أعمال تشريعي للسنة المقبلة.