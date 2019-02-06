روحاني: الاستقرار التام بسوريا هدف إقليمي مهم لإيران

نقلت وكالة تسنيم الإيرانية للأنباء عن الرئيس حسن #روحاني قوله اليوم الأربعاء خلال اجتماع مع وزير الخارجية السوري وليد المعلم، إن الاستقرار والأمن التام في #سوريا هدف إقليمي مهم لإيران.

وأضاف "أحد الأهداف المهمة للسياسة الإقليمية والخارجية للجمهورية الإسلامية هو الاستقرار والأمن التام في سوريا، وتهيئة

الظروف الطبيعية في سوريا وعودة أهل هذا البلد إلى حياتهم الطبيعية".

وكان المرشد الأعلى للنظام الإيراني #علي_خامنئي، قد أوصى في وقت سابق بتخصيص 1.5 مليار دولار من صندوق التنمية الوطنية للإنفاق العسكري، في الوقت الذي تتصاعد فيه الاحتجاجات الشعبية في إيران والإضرابات العمالية بسبب تدهور الأوضاع الاقتصادية والمعيشية.

يذكر أن هذه ليست المرة الأولى التي يلجأ #النظام_الإيراني فيها لاستقطاع أموال التنمية للإنفاق العسكري، حيث إنه في يناير/كانون الثاني العام الماضي أوصى المرشد الإيراني بتخصيص 2.5 مليار دولار للإنفاق العسكري وذلك من إجمالي مبلغ 4 مليارات دولار تم سحبها من صندوق التنمية الوطنية في ميزانية العام الإيراني الحالي الذي سينتهي في 21 مارس/آذار وفق التقويم الفارسي.

وتأتي هذه الزيادة على الإنفاق العسكري على حساب صندوق التنمية الإيراني والتي تذهب معظمها إلى دعم الإرهاب وتدخلات وحروب الحرس الثوري وأنشطته في سوريا واليمن والعراق ولبنان وغيرها من دول المنطقة، رغم أن مظاهر الاحتجاج الشعبي مازالت مستمرة ضد الغلاء والفقر وتدهور الأوضاع المعيشية لدى أكثر من نصف السكان في إيران.