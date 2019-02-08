خامنئي لمسؤولي إيران: لا تثقوا بالأوروبيين

انتقد الزعيم الأعلى الإيراني آية الله علي خامنئي، بشدة، الجمعة، الأوروبيين، آخر المتمسكين بالاتفاق النووي، داعياً المسؤولين في بلاده إلى عدم الثقة بهم.

وقال لحشد من ضباط القوات الجوية الإيرانية في الذكرى الأربعين للثورة الإيرانية، بحسب ما أفادت وكالة فارس: "أنصح بعدم الثقة في الأوروبيين مثلهم في ذلك مثل الأميركيين. لا نقول، لا تتواصلوا معهم، لكنها مسألة ثقة".



وأتت تصريحات خامنئي الجمعة، بعد أن كثف الاتحاد الأوروبي مؤخراً، انتقاده لبرنامج الصواريخ الباليستية الإيراني، على الرغم من تمسكه بالاتفاق النووي.

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إلى ذلك، أضاف خامنئي: "يجري الحدیث هذه الأیام حول الأوروبیین ومقترحاتهم، نصيحتي هي لا تثقوا بهؤلاء مثل أمیركا، فقبل أعوام أثناء المفاوضات النوویة، كنت أقول في الجلسات الخاصة والعامة مع المسؤولین لا تثقوا بكلام وابتسامات وتواقیع الأمیركیین، وتبين ذلك لاحقاً، في إشارة إلى الانسحاب الأميركي من الاتفاق النووي.

وتابع قائلاً: "لا أقول ألا تتواصلوا مع الأوروبيين، لكن المسألة مسألة ثقة".

كما أشار إلى ما وصفه بقمع المتظاهرین في فرنسا، قائلاً: في شوارع باریس یقمعون المتظاهرین ویصیبونهم بالعمى ومن ثم یطالبوننا بكل صلافة باحترام حقوق الإنسان.

وتساءل موجها كلامه للأوروبيين: "هل تعرفون أنتم حقوق الإنسان حقاً؟ إنهم لم یعرفوا حقوق الإنسان لا الیوم ولا بالأمس ولا في تاریخهم!".

"سنواصل الهتاف الموت لأميركا"

أما بالنسبة لأميركا، فأكد أن الإيرانيين سيواصلون هتاف "الموت لأميركا" ما دامت واشنطن تواصل ما أسماه سياساتها العدائية.

وقال: أمیركا تجسد الأعمال الشریرة، وبعدها تشتكي متسائلة لماذا تطلقون شعار "الموت لأمیركا". وأضاف "إننا نقول أولاً للأمیركیین بأن "الموت لأمیركا" یعني الموت لترمب وجون بولتون وبومبیو، أي الموت لقادة أمیركا وهم هؤلاء الأفراد في الوقت الراهن.