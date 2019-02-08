أميركا تدعو السلطة الفلسطينية للمشاركة في مؤتمر وارسو

دعت الإدارة الأميركية، السلطة الفلسطينية، الجمعة، للمشاركة في مؤتمر السلام والأمن الدولي في العاصمة البولندية، وارسو.

وقال مسؤول أميركي رفيع، الجمعة، إن مسؤولين فلسطينيين تلقوا دعوة لمؤتمر تعقده الولايات المتحدة حول الشرق الأوسط وتستضيفه بولندا الأسبوع القادم، حيث سيبحث جاريد كوشنر، المستشار البارز للبيت الأبيض، خططا للسلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين.

وصرح المسؤول للصحافيين بأن الاجتماع "سيكون مناقشات وليس مفاوضات" عن الشرق الأوسط.

وذكر مسؤولون أميركيون أن مؤتمر وارسو سينتج عنه تشكيل ست لجان مختلفة لضبط سلوك إيران في الشرق الأوسط. وتعنى اللجان الست المكرسة لإيران، وفق ما نقلت صحيفة "الشرق الأوسط" اللندنية، بمحاربة تهديد الأمن السيبراني والصواريخ الباليستية ومحاربة الإرهاب وتوفير الأمن والطاقة وأمان الطرق البحرية وحقوق الإنسان.

ويشارك ممثلو 79 دولة في المؤتمر الذي سيفتتح بإيجاز يقدمه المبعوث الدولي إلى سوريا، غير بيدرسون.

وسيكون الملف السوري أيضا والتسوية السياسية أحد بنود المؤتمر الذي سيعقد نهاية الأسبوع برعاية أميركية.

ويتزامن مؤتمر وارسو مع قمة ثلاثية تركية إيرانية روسية في سوتشي مخصصة لتطورات سوريا.