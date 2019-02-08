"أزمة العقوبات".. إيران تتحرك لتحصيل ديونها من العراق

في خضم العقوبات الاقتصادية الأميركية المفروضة على إيران، كشف وزير النفط الإيراني، بيجن زنكنة، عن رفض العراق تسديد ديون الغاز والكهرباء المستوردين من طهران.

وطالب زنكة السلطات العراقية، خلال مؤتمر صحافي، بإيفاء ديون الغاز والكهرباء المستحقة، مبيناً أن العراق لا يزال يتهرب من المباحثات في الموضوع بذريعة الخشية من تطبيق العقوبات الأميركية ضده.

كما أوضح أنه "كلما ذهب وفد من وزارة النفط الإيرانية للمطالبة بالأموال المطلوبة، يلمسون التسويف من الجهة العراقية".

وأضاف أن العراق كان يصدر 11 ألف برميل نفط من آبار كركوك، لكن ذلك توقف أيضاً بعد دخول العقوبات الأميركية حيز التنفيذ، مشيراً إلى أن إيران تصدر حتى الآن ما يعادل 200 مليون دولار من الغاز شهرياً إلى العراق، وأن ميزان الديون وصل إلى نحو ملياري دولار.

وكانت الولايات المتحدة قد أمهلت العراق حتى مارس/آذار المقبل، لإيجاد بدائل عن الغاز الإيراني لإمداد محطات الطاقة الكهربائية، التي تعاني من إهمال حكومي منذ عقود.

وفي هذا السياق، كشف مصدر في المركزي العراقي عن وجود بدائل يمكن تعويض إيران فيها حيال الطاقة المستوردة، مبيناً أنه قد يكون ذلك بتسديد الديون من خلال الدينار العراقي.

وقال المصدر إنه تم توقيع اتفاقية مهمة مع العراق لمعالجة الديون المترتبة على الطاقة المستوردة، وذلك في المباحثات التي كان أجراها محافظ البنك المركزي الإيراني، عبد الناصر همتي، خلال لقائه نظيره العراقي، علي العلاق، في بغداد.

يذكر أن همتي كان قد بين عن وجود إرادة جدية لدى الجانب العراقي لمعالجة المشاكل المالية بين الجانبين، لافتاً إلى أنه، بحسب التوافقات الحاصلة، فإن العلاقات النقدية والمصرفية بين بغداد وطهران ستكون في إطار اليورو والدينار.

يشار إلى أن رئيس الوزراء العراقي، عادل عبد المهدي، قد أكد، خلال لقائه بمحافظ البنك المركزي الإيراني، أن بلاده لا يمكن أن تكون جزءاً من منظومة العقوبات الأميركية ضد إيران.

وكانت الحكومة العراقية السابقة، التي كان يترأسها حيدر العبادي، قد أعلنت عن تطبيقها للعقوبات ضد إيران حفاظاً على مصالح البلاد.