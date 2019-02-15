سقوط طائرة تدريب إيرانية ومقتل الطيار والمتدرب

أسفر حادث سقوط و #تحطم_طائرة تدريبية عن مقتل الطيار والمتدرب في منطقة كاشمر في محافظة خراسان شمال شرق #إيران.

ونقلت وكالة "إيسنا" للطلبة الإيرانيين عن رئيس مركز إطفاء الحريق في كاشمر قوله، إن طائرة التدريب أقلعت في تمام الساعة العاشرة من صباح اليوم، لكنها سقطت بعد بضع دقائق في ناحية بهارية التابعة لمنطقة كاشمر، وأكد أن الطيار والطالب الذي كان يتدرب على يديه قتلا فور سقوط الطائرة وتحطمها.

وكثرت خلال الآونة الأخيرة حوادث سقوط الطائرات الإيرانية، كانت الأخيرة الشهر الماضي، حيث تحطمت طائرة شحن عسكرية إيرانية نوع بوينغ 707 في كرج غرب العاصمة طهران، ومقتل 15 من طاقمها وجرح الطيار، ما سلط الضوء على الأسطول الإيراني المتهالك الذي تسبب في استمرار وتزايد وقوع هكذا حوادث خلال السنوات الأخيرة الماضية.

🔰اولین فیلم سقوط هواپیمای فوق سبک در کاشمر که در منطقه بهاریه کاشمر سقوط کرد و دو کشته برجا گذاشت.



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🆔 @simorgh_atashin pic.twitter.com/LM9Ej0BYNS — Simorgh Atashin (@Firebir97753942) February 15, 2019

وعلى الرغم من أن إيران تخصص ميزانيات كبيرة للإنفاق العسكري، إلا أنها تواجه صعوبات كبيرة في تحديث طائرات سلاحها الجوي المتهالك، نتيجة العقوبات الأميركية والدولية التي فرضت عليها بسبب برنامجها النووي المثير للجدل، خلال الأعوام الماضية، وكذلك العقوبات الجديدة المفروضة على برامجها التسليحية والصاروخية.

ووفقاً لشبكة "أمن الطيران الإيراني" فقد تعرض الطيران الإيراني على طول تاريخه لـ1530 كارثة جوية، كانت 40 منها فقط في عهد نظام الشاه الذي سقط في 1979.