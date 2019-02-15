مايك بنس: النظام في إيران يتنفس تهديدات قاتلة

اتهم مايك بنس نائب الرئيس الأميركي إيران الجمعة بمعاداة السامية مثل النازيين بعد زيارة لمعسكر اعتقال أوشفيتز في بولندا قال إنها زادت من تصميمه على العمل ضد طهران.

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وقال بنس للصحفيين على متن طائرة نائب الرئيس قبل أن يصل إلى ميونيخ: "لدينا نظام في طهران يتنفس تهديدات قاتلة، بنفس الكراهية المعادية للسامية التي حركت النازيين في أوروبا".

وأضاف أن وجوده في أوشفيتز جعله يفكر في "تقوية عزم العالم الحر لمعارضة هذا النوع من الكراهية الخسيسة ومواجهة التهديدات الاستبدادية في عصرنا".

وزار مسؤولون أميركيون بولندا هذا الأسبوع بمناسبة مؤتمر وارسو حول الشرق الأوسط الذي دام يومين والذي ركّز على عزل إيران.

وخلال المؤتمر اتهم بنس طهران بالتخطيط لـ"محرقة جديدة" وندد بطموحاتها الإقليمية في سوريا ولبنان والعراق واليمن. كما شن بنس هجوماً على الدول الأوروبية بسبب محاولتها الحد من تأثير العقوبات الأميركية على طهران.