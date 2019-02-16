بضغط مغردين..تويتر يحذف فتوى خامنئي عن قتل كاتب بريطاني

أجبرت حملة تبليغات المغردين عبر موقع "تويتر" المرشد الإيراني علي خامنئي على حذف تغريدة للمرشد قد نشر خلالها فتوى للمرشد الأول للنظام الإيراني الخميني حول استباحة دم الكاتب البريطاني سلمان رشدي، عام 1989.

وأعلن متحدث باسم تويتر الجمعة أن "هذه التغريدة من قبل المرشد الإيراني انتهكت شروط الخدمة الخاصة بتويتر وقد تمت إزالتها".

وأضاف المتحدث: "إن ذلك ينافي قواعدنا أن نضع تهديدات بالعنف أو نرغب في الأذى الجسدي الخطير أو الموت أو المرض لفرد أو مجموعة من الناس".

A Twitter spokesperson just said this tweet from Iran's leader violated its terms of service and has been made unavailable.



"It's against our rules to make specific threats of violence or wish for the serious physical harm, death, or disease of an individual or group of people." pic.twitter.com/LvLmIHQDFd — Ryan Mac (@RMac18) ١٥ فبراير ٢٠١٩



ووفقا لموقع "بازفيد" فقد قام تويتر بإزالة تغريدة خامنئي يوم الجمعة والتي تطالب بإعدام الروائي الشهير سلمان رشدي والمنشورة على حسابه الذي يقدم "تحديثات منتظمة وأخبار عن آية الله سيد علي خامنئي" ويتابعه ما يقارب 550 ألف شخص.

وذكر خامنئي في التغريدة أن "فتوى الإمام الخميني بشأن سلمان رشدي مبنية على آيات إلهية، وككل النصوص الالهية فإنها قطعية وغير قابلة للنقض" ، حسبما ذكر الحساب يوم الخميس.

ولفتت التغريدة انتباه مستخدمي تويتر والصحفيين الذين رأوا الرسالة من مرشد إيران كمحاولة للتحريض على العنف.

This needs to be a bigger deal. The Supreme Leader of Iran is using @Twitter to remind the world that there is a multi-million dollar bounty on @SalmanRushdie's head. Rushdie wrote a book Khomeini found to be offensive and now Khomeini's successor is reminding people of the $$$ https://t.co/D7AS6oINEA — Yashar Ali 🐘 (@yashar) ١٥ فبراير ٢٠١٩



وبحسب موقع "بازفيد" ردا على ذلك، أخفى موقع تويتر التغريدة، وقامت بتعليق حساب خامنئي من النشر ووضعه للقراءة فقط، مما منع الحساب من نشر المزيد من التغريدات إلى أن تم حذف التغريدة المخالفة.

ولم تنتقل الشركة إلى إغلاق الحساب، على الرغم من انتهاك قواعدها، حيث أشار متحدث رسمي إلى أن الإجراء كان على مستوى حذف التغريدة.