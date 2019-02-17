شرطة الآداب بإيران تستهدف حشداً منعها من اعتقال فتيات

قام عناصر من شرطة الآداب الإيرانية بإطلاق النار في الهواء لتفريق مواطنين تجمعوا في منطقة نارمك، شمال العاصمة طهران، لمنع اعتقال فتيات بحجة عدم ارتداء الحجاب الكامل.

وأفادت وكالة الأنباء الإيرانية "إرنا" أن عناصر شرطة الآداب واجهوا مقاومة حشد من المواطنين عندما حاولوا ليلة الجمعة توقيف فتيات بسبب عدم ارتدائهن الحجاب المناسب.

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من جهتهم، أوضح الناشطون الذين تداولوا مقطع إطلاق النار أن تجمع المواطنين أجبر عناصر شرطة الآداب على عدم اقتياد الفتيات داخل السيارة مما دفع بهم لإطلاق عيارات نارية في الهواء لتفريق الناس.

كما قام شبان بخلع باب سيارة الشرطة ووضعوه على جانب الطريق للحيلولة دون عودة الشرطة لاعتقال الفتيات، بحسب الشرح المكتوب تحت صورة الباب المنشورة عبر مواقع التواصل.

وشددت شرطة الآداب والأجهزة الأمنية إجراءاتها ضد النساء منذ انطلاق حملة على الحجاب الإجباري العام الماضي، حيث اعتقلت السلطات ما لا يقل عن 50 امرأة وفتاة لاحتجاجهن على الحجاب الإجباري بالوقوف بالشارع والتلويح بأوشحتهن كحركة رمزية تكررت في مختلف المدن الإيرانية.