إيران تعتقل 20 صرافا عقب انهيار الريال مجددا

أعلن قائد شرطة العاصمة الإيرانية طهران، حسين رحيمي، عن إلقاء القبض على 20 من تجار العملة الصعبة في طهران، في أعقاب الانهيار الجديد الذي شهدته عملة الريال المحلية التي هبطت أمس الاثنين، مجددا إلى 13 ألف ريال مقابل الدولار الواحد.

ووفقا لوكالة "تسنيم" فقد أكد رحيمي، في تصريحات الثلاثاء، أن جميع محلات الصرافة غير المرخصة تم إغلاقها، بالإضافة إلى إغلاق سوق المضاربين في ميدان فردوسي ومناطق أخرى من طهران.

وكشف قائد شرطة طهران عن اعتقال أكثر من 190 تاجر عملة أجنبية وإيداعهم في السجن بتهمة التلاعب بأسعار الصرف.

إلى ذلك أفادت مواقع إيرانية أن سعر الريال هبط مجددا يوم الثلاثاء، حيث بلغ 13 ألفا و350 مقابل الدولار الأميركي الواحد.

ويعزو خبراء مسألة انهيار الريال الإيراني مجددا إلى رفض إيران المصادقة على اتفاقية "باليرمو" وهي اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة إلى جانب تأثير العقوبات الأميركية.