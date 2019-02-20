محاكمة شقيق الرئيس الإيراني بتهم فساد وسرقة المال العام

أفادت وسائل إعلام إيرانية أن محاكمة حسين فريدون، شقيق الرئيس الإيراني حسن روحاني، بدأت منذ أمس الثلاثاء، بتهم الفساد وسرقة ملايين الدولارات من المال العام.

وذكرت وكالة "ميزان" التابعة للسلطة القضائية الإيرانية التي يهيمن عليها المتشددون المتنافسون للرئيس الإيراني، أن فريدون وأربعة من زملائه حضروا في جلسة المحكمة الثلاثاء، لإبلاغهم بالتهم المنسوبة إليهم.

وذكرت الوكالة أن ممثل الادعاء العام قرأ لائحة الاتهام خلال الجلسة دون أن يدلي بمزيد من التفاصيل.

ولا يشترك فريدون وشقيقه في الاسم العائلي نفسه لأن روحاني قد غير اسمه بلقب ديني عقب انتصار الثورة كحال الكثير من رجال الدين.

وتم اعتقال فريدون الذي يشغل منصب المستشار الخاص لروحاني، في يوليو/تموز 2017 وسرعان ما تم الإفراج عنه بكفالة مالية وخضع للتحقيق منذ تلك الفترة، بحسب وسائل الإعلام المحلية.

وكانت وكالة "فارس" قد ذكرت في تقرير سابق أن حسين فريدون متهم باختلاس 15 مليون دولار والتورط في أحد ملفات الفساد الاقتصادي الكبرى وتلقيه رشاوى عديدة.

وكان النائب السابق في البرلمان الإيراني عن التيار الأصولي المتشدد، علي رضا زاكاني، اتهم مكتب الرئيس الإيراني، حسن روحاني، بأنه "وكر لشبكة فساد" يديرها شقيقه فريدون.

وكشف زاكاني أن "شقيق الرئيس روحاني قد حول مكتب الرئاسة إلى مقر لعصابات مخيفة من السماسرة الذين يجنون الثروة من خلال الاتصال بالخارج منذ إنجاز الاتفاق النووي ويحصلون على المبالغ الطائلة عن طريق النصب والاحتيال والرشوة والفساد" على حد تعبيره.

واتهم زاكاني، روحاني بأنه "رأس الفساد"، وقال "يجب على الرئيس روحاني الذي يبحث عن مكافحة الفساد، أن يبدأ بشقيقه ومن مكتبه وأن يلتفت إلى حجم الفساد في وزارة النفط والعقود الخيالية التي تبرمها خارج القانون مع جهات خارجية".

كما اتهم هذا النائب الأصولي أعضاء في حكومة روحاني بالتورط في قضايا الفساد في وزارات النفط والنقل والمالية وغيرها، كالمتحدث السابق باسم الحكومة محمد باقر نوبخت، كما اتهم أعضاء في حكومة رفسنجاني بأخذ رشاوى وعمولات كسماسرة في هذه القضايا.

كما ذكر أن بيجن زنغنة (وزير النفط) وسيروس ناصري (المفاوض السابق) وحسن فريدون (شقيق الرئيس روحاني) هم الثلاثي الذي يقود هذه الشبكة الواسعة من الفساد.