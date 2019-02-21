اعتقال 3 مسؤولين بأوقاف طهران بتهم فساد 

أعلن إمام الجمعة في منطقة لواسان جنوب العاصمة الإيرانية طهران، سعيد لواساني، عن اعتقال ثلاثة مسؤولين بدائرة الأوقاف بتهمة الاستيلاء على أراض بصورة غير مشروعة.

ونقلت وكالة الأنباء الإيرانية "ارنا" عن لواساني قوله الأربعاء، إن قوات الأمن اعتقلت ثلاثة مسؤولين بالأوقاف في منطقتي شميرانات (جنوب العاصمة) ومركز طهران بسبب استغلالهم لمناصبهم الوظيفية ومصادرة أراض لصالحهم الشخصي بصورة غير مشروعة.

وأضاف أن الأمن يحقق مع هؤلاء المسؤولين المتهمين لإحالتهم إلى القضاء.

وكان لواساني قد كشف في تغريدة يوم الاثنين الماضي، عبر حسابه على موقع "تويتر" عن حملة أمنية ضد ما وصفه بـ "الفساد المتفشي" والتي تشمل ظاهرة الاستيلاء على الأراضي من قبل المسؤولين الحكوميين.

وفي هذا السياق نشرت وكالة أنباء "آنا" الحكومية الإيرانية تقريرا ذكرت فيه أن دائرة الأوقاف والشؤون الخيرية، فيها بيئة خصبة للفساد دائما، ولهذا السبب من الضروري أن تخضع للرقابة".

ووفقا للتقرير، هناك أرض بمساحة 5 آلاف هكتار في منطقة قلعة حسن خان، تدر أرباحا المسؤولين في دائرة أوقاف المنطقة.

وأكدت الوكالة أن الجهات الأمنية اعتقلت لهذا السبب، غلام رضا محمد زاده، مسؤول دائرة الأوقاف في تلك المنطقة.

يذكر أن ظاهرة الاستيلاء على أراض بصورة غير مشروعة من قبل مسؤولي النظام الإيراني ورجال الدين المتنفذين في السلطة أصبحت منتشرة بشكل واسع خلال السنوات الأخيرة.

وفي سبتمبر الماضي، نشرت مواقع إخبارية وثائق عن استيلاء الحرس الثوري بصورة غير قانونية وقسرا على أراض وعقارات بمساحة 40 هكتارا تابعة لبلدية العاصمة طهران.

وذكر موقع "إيران واير"، أن الحرس الثوري قام بتحويل الأرض إلى منشأة عسكرية وذلك بعد ما قامت بلدية طهران بين عامي 2012 و2016 بإنفاق 20 مليار تومان عليه، أي حوالي 4.8 مليون دولار لإعادة بنائه وتجهيزه للأنشطة الثقافية والتعليمية لأهالي العاصمة، لكنه تحول الآن لمنشأة للحرس الثوري.