إيران تبدأ مناورات بحرية تشمل إطلاق صواريخ من السفن

أعلنت إيران عن بدء مناورات عسكرية وتدريبات بحرية الجمعة، ستستمر لمدة ثلاثة أيام في مضيق هرمز الاستراتيجي بالخليج العربي وبحر عُمان، وتشمل إطلاق صواريخ، وسط تزايد خلافات طهران مع المجتمع الدولي حول برنامجها الصاروخي.

ونقلت وسائل إعلام رسمية عن مسؤولين عسكريين قولهم إن هذه التدريبات هي روتينية وفق الجدول السنوي وستمتد من الخليج حتى بحر عمان والمحيط الهندي.

وقال قائد البحرية في الجيش الإيراني الأدميرال حسين خانزادي، للتلفزيون الحكومي إن الغواصات والسفن الحربية وطائرات الهليكوبتر وطائرات الاستطلاع ستشارك في المناورات.

وأضاف أن التدريبات التي يطلق عليها "الولاية - 97" ستشمل إطلاق صواريخ من السفن".

ونقلت وكالة "تسنيم" شبه الرسمية التابعة للحرس الثوري، عن الأدميرال خانزادي قوله إن هذه التدريبات إلى تقييم معدات البحرية والتدريب على الأسلحة والصواريخ.

وأكد خانزادي أن التدريبات تهدف أيضا إلى "تمكين القوات من اكتساب الاستعداد لمعركة حقيقية"، مضيفا أن "المناورات تهيئ القوات لحالة الطوارئ."

تأتي المناورات العسكرية في وقت تصاعدت فيه حدة التوترات بين طهران وواشنطن حول البرنامج الصاروخي الإيراني المثير للجدل حيث فشلت إيران منذ بداية العام الجاري بإطلاق قمرين صناعيين بواسطة صواريخ عابرة للقارات.

وتقول الولايات المتحدة أن هاتين التجربتين بالإضافة إلى اختبارات صواريخ بعيدة المدى قابلة على حمل رؤوس نووية تعد انتهاكا للقرار الأممي 2231 الصادر عن مجلس الأمن عام 2015 وتتهم إيران بتطوير برنامج صواريخ تحت غطاء برنامج فضاء.

وكانت إيران هددت عدة مرات بإغلاق مضيق هرمز إذا قررت الولايات المتحدة وقف تصدير النفط كجزء من تشديد عقوباتها.

غير أن الولايات المتحدة استنكرت هذه التهديد ات، وأكدت إن إيران لا تسيطر على مضيق هرمز وسوف تتدخل واشنطن بقوة بمساعدة حلفائها إذا حاولت طهران تهديد الملاحة في هذا الممر الحيوي العالمي لتصدير النفط.