الوكالة الذرية: إيران ملتزمة بالاتفاق النووي

أعلنت الوكالة الدولية للطاقة الذرية أن إيران تلتزم ببنود #الاتفاق_النووي المبرم مع القوى الكبرى فيما يتواصل الجدل الدبلوماسي بشأن مستقبل الاتفاق.

وأكد التقرير الأخير للوكالة أن #إيران لا تزال ملتزمة بالقيود المفروضة على أنشطتها النووية بموجب الاتفاق المعروف باسم "خطة العمل المشترك الشامل" المبرم عام 2015.

وبيَّن التقرير الأخير للوكالة أنه خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة، ارتفع مخزون إيران من المياه الثقيلة من 122,8 إلى 124,8 طناً مترياً وبات في حيازتها 163,8 كيلوغراماً من اليورانيوم المخصب بدلا من 149,4 كيلوغراماً في تشرين الثاني/نوفمبر. وكلاهما ضمن المستويات التي يلحظها الاتفاق.

ويأتي ذلك بعد أسبوع على تهديد نائب الرئيس الأميركي مايك بنس، طهران بعقوبات جديدة والطلب من حلفاء واشنطن الأوروبيين الانسحاب أيضا من الاتفاق الذي تفاوضت بشأنه إدارة أوباما بعد مباحثات ماراتونية.

وفي 14 شباط/فبراير خلال المؤتمر حول الشرق الأوسط في وارسو بمشاركة إسرائيل وممثلين عن دول عربية، وصف بنس إيران بأنها "الخطر الأكبر" في المنطقة، معتبرا أنها تعد "لمحرقة جديدة" بسبب طموحاتها الإقليمية.

ويعتبر الرئيس الأميركي دونالد ترمب أن طهران لم تتخل عن تطوير السلاح النووي رغم استنتاجات أجهزة استخباراتها ومراقبين من الوكالة الدولية للطاقة الذرية المكلفين بالتحقق من احترام إيران لالتزاماتها.

ورفض الأوروبيون طلب بنس، معتبرين أن إيران ملتزمة بالاتفاق. وقالت وزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي فيديريكا موغيريني "بالنسبة لنا تطبيق الاتفاق النووي مع إيران مسألة أمن أوروبي ونلاحظ أنه يطبق".

وأخضع الاتفاق برنامج إيران النووي لمراقبة صارمة مقابل الرفع التدريجي للعقوبات الدولية المفروضة على هذا البلد.

ونفت إيران على الدوام بأنها تسعى لتطوير برنامج نووي عسكري، مؤكدة حقها في برنامج نووي لأغراض مدنية. وأكدت وكالة الطاقة على الدوام حتى الآن أنها تلبي واجباتها في إطار الاتفاق.