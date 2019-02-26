البرلمان الإيراني يبحث استقالة ظريف اليوم

ذكر نائب في البرلمان الإيراني أن لجنة برلمانية تبحث، الثلاثاء، استقالة وزير الخارجية محمد جواد ظريف.

وقال علي نجفي خوشرودي، المتحدث باسم لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية التي ستعقد الاجتماع في المجلس: "أشدد على أننا نحتاج إلى تضامن ووحدة أكثر، خاصة في ظل الظروف الدولية الراهنة وبسبب الضغوط الأميركية والمشاكل الداخلية والعقوبات".

وذكرت وكالة "إيسنا" الإيرانية أن غالبية النواب قالوا في مذكرة إلى الرئيس حسن روحاني إنهم يدعمون ظريف، ودعوا إلى مواصلة مهماته وزيراً للخارجية.

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وقال عضو اللجنة النائب مصطفی کواکبیان، إن 150 نائباً وقعوا على هذه المذكرة.

وكان وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف، عزا في أول تصريح صحافي له عقب استقالته، سبب قراره إلى تغييبه عن لقاءات رئيس النظام السوري بشار الأسد في طهران مع المرشد علي خامنئي، والرئيس الإيراني حسن روحاني.

وقال ظريف في تصريحات لموقع "انتخاب" الحكومي، إنه "عقب انتشار صور اجتماعات اليوم، لم يعد لجواد ظريف قيمة كوزير الخارجية أمام العالم".

وكانت وسائل إعلام إيرانية قد لاحظت غياب ظريف عن مراسم استقبال رئيس النظام السوري، سواء خلال لقائه مع المرشد خامنئي، حيث حضره كبار المسؤولين، أو لقاء الأسد بروحاني.