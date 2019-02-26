نتنياهو عن استقالة ظريف: "هذا خلاص جيد"

غرد رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، على تويتر الثلاثاء قائلا: "هذا خلاص جيد"، وذلك في أعقاب استقالة وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف.

وأضاف "ظريف رحل. طالما أنا هنا، لن تمتلك إيران أسلحة نووية".

موضوع يهمك ذكر نائب في البرلمان الإيراني أن لجنة برلمانية تبحث، الثلاثاء، استقالة وزير الخارجية محمد جواد ظريف.وقال علي نجفي... البرلمان الإيراني يبحث استقالة ظريف اليوم إيران

ويعتبر نتنياهو إيران أكبر خطر يهدد إسرائيل، مستشهدا بدعواته المتكررة لتدمير إسرائيل وبرنامجها النووي المشبوه، ودعمها لجماعات مسلحة في جميع أنحاء المنطقة.

ونشطت إسرائيل في الأشهر الماضية في مهاجمة أهداف إيرانية داخل سوريا المجاورة لها.