التزاما بالعقوبات.. بنما تمنع 59 سفينة من نقل نفط إيران

أعلنت السلطات البحرية في بنما، أنها تلتزم بشكل تام بالعقوبات الأميركية على إيران، وأنها جردت 59 سفينة مرتبطة بإيران بحقها في الملاحة بالعلم البنمي.

ووفقا لموقع "ShareAmerica" ستمنع هذه الخطوة إيران من تسليم شحنات نفطها إلى الموانئ حول العالم.

وأصدر الرئيس البنمي خوان كارلوس فاريلا، مرسوماً رئاسياً في 4 فبراير/شباط يمنح السلطات البحرية الدعم القانوني لإفراغ السفن المرتبطة بتمويل الإرهاب.

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وفي وقت لاحق، أخطرت السلطات البحرية 59 سفينة إيرانية في سجلها بهذا المنع، لصلتها بتمويل الإرهاب وتهديد السلم واﻷمن الدوليين.

كما أن القنصليات البنمية في جميع أنحاء العالم قد أصدرت تعليمات بعدم قبول أي مدفوعات من السفن القادمة من إيران أو من شركات الشحن التابعة لها.

يذكر أن سجل علم بنما في مجال النقل البحري هو الأكبر في العالم، حيث تعمل أكثر من 8000 سفينة في جميع أنحاء العالم تحت علمها.

وسجلت الشركة الوطنية الإيرانية للناقلات أكثر من 50 من سفنها في بنما بعد أن رفعت الولايات المتحدة العقوبات في عام 2016 بموجب الاتفاقية النووية الإيرانية.

لكن الحكومة الأميركية أعادت فرض العقوبات بعد الانسحاب من الاتفاق في مايو 2018.

وكانت البيانات الخاصة بصادرات إيران من النفط أظهرت الشهر الماضي انخفاضها بنسبة 60% إثر تطبيق العقوبات الأميركية التي شملت مرحلتها الثانية في نوفمبر الماضي المنتجات النفطية.

وكان وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، أكد الخميس الماضي، أن صادرات نفط إيران انخفضت بشكل أكبر مع بدء الجولة الثانية من العقوبات الأميركية.

وأوضح ظريف في مقابلة مع صحيفة "زود دويتشه" الألمانية، أن صادرات النفط الإيراني انخفضت من نحو مليون ونصف المليون برميل يومياً إلى حوالي مليون برميل يومياً وحتى أقل من ذلك.