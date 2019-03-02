إيران ترد بعد تصنيف بريطانيا حزب الله "منظمة إرهابية"

انتقدت إيران بريطانيا لقرارها إدراج حزب الله اللبناني على لائحة المنظمات الإرهابية، معتبرةً أن القرار "تجاهل قسما كبيرا من الشعب اللبناني".

وكانت بريطانيا قد قالت، الاثنين، إنها تعتزم حظر كل أجنحة حزب الله بسبب نفوذه المزعزع للاستقرار في الشرق الأوسط، وصنفته منظمة إرهابية. وحزب الله مصنف بالفعل منظمة إرهابية في قائمة واشنطن.

وذكرت الخارجية الإيرانية في بيان أن حزب الله "يتمتع بقاعدة اجتماعية وشعبية واسعة النطاق ويشارك حاله حال باقي الأحزاب في الانتخابات والنشاطات الرسمية والقانونية في لبنان".

وأكدت أن "الإجراء الخاطئ الذي قامت به الحكومة البريطانية ليس قادراً على تهميش دور ومكانة حزب الله"، مشيرةً إلى أنها "تعتبره قوة مشروعة وقانونية ذات دور مؤثر لا يشوبه الريب في الاستقرار السياسي في لبنان وتوفير الأمن لهذا البلد"، حسب زعم طهران.

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كما نقلت "وكالة الجمهورية الإسلامية الإيرانية للأنباء" عن بهرام قاسمي، المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية قوله: "يُعد الإجراء البريطاني تجاهلا متعمدا لقسم كبير من شعب لبنان ولمشروعية حزب الله ومكانته القانونية في البنية الإدارية والسياسية بلبنان".

وأضاف قاسمي: "وعلاوة على دور حزب الله في الحفاظ على وحدة الأراضي اللبنانية خلال العقود الماضية، فإن حزب الله ركيزة في مكافحة الإرهاب والجماعات الإرهابية مثل داعش في المنطقة"، حسب زعمه.

وإيران وحزب الله، الذي أسسه الحرس الثوري الإيراني عام 1982، لاعبان رئيسيان في الحرب السورية والقتال إلى جانب بشار الأسد.