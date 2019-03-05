فتح ملفات الفساد مستمر بإيران.. اعتقال 282 وحظر سفر 860

أعلن مدعي عام طهران عن اعتقال مئات الأشخاص في قضايا فساد، خلال الأشهر الثمانية الأخيرة.

ونقلت وكالة أنباء الطلبة الإيرانيين (ايسنا) عن عباس جعفري دولت آبادي قوله إنه تم القبض على 282 متهماً، وحظر 860 شخصا من السفر، وإصدار 138 لائحة اتهام، ومقاضاة 121 آخرين.

وكشف دولت آبادي أن حالات الاعتقال تتعلق بقضايا فساد، شملت 13 شخصاً في ملف صناعة البتروكيماويات و29 في ملف تجارة العملات و4 أشخاص في ملف تجارة اللحوم والمطاط و8 في ملف الجمارك و20 آخرين في ملف استيراد السيارات وتسجيل المركبات.

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وكان دولت آبادي وجّه قبل أيام نداء للإيرانيين للإبلاغ عن حالات الفساد واحتكار السلع الأساسية، داعياً في نفس الوقت إياهم إلى نقل أموالهم والذهب إلى البنوك، حسب ما أفادت وكالة "مهر" الإيرانية للأنباء.

جاء هذا عقب تقارير نشرتها الصحف الإيرانية مؤخراً تحدثت عن طوابير طويلة للحصول على اللحوم والأرز، فضلاً عن أنباء عن شح في السلع الأساسية في الأسواق.

يذكر أن إيران أعلنت مؤخرا دمج 4 بنوك تابعة للحرس الثوري والجيش والشرطة في مصرف واحد لتفادي الإفلاس، بعد سحب مودعين أموالهم من البنوك، كما رأى مراقبون.

وأكد دولت آبادي، المحظور من قبل الاتحاد الأوروبي من دخول أوروبا لانتهاكاته حقوق المواطنين الإيرانيين، في وقت سابق، تنفيذ أحكام إعدام بحق اثنين من "المفسدين الاقتصاديين"، وإصدار أحكام بالسجن على 48 آخرين مدانين بالتلاعب في أسعار صرف العملات.

وحذر دولت آبادي من من أسماهم "المخلين الاقتصاديين"، قائلاً إن "أميركا تحاول زعزعة ثقة الشعب الإيراني بالمسؤولين، وإدخال اليأس في نفوس المواطنين".

وعادة ما تلقي إيران اللوم على أعداء "الجمهورية الإسلامية" ودول أجنبية، وعلى رأسها الولايات المتحدة، لما تواجهه من أزمات اقتصادية وتدهور عملتها الوطنية.