روحاني: أميركا تحاول تغيير نظامنا ولا مجال للتفاوض معها

اتهم الرئيس الإيراني، حسن روحاني، اليوم الأربعاء، الولايات المتحدة بالتآمر لاستغلال الضغط الاقتصادي من أجل الإطاحة بالنظام في الجمهورية الإسلامية، واستبعد إجراء محادثات مع واشنطن.

وقال روحاني في كلمة بإقليم جيلان الشمالي: "تخوض إيران حرباً اقتصادية ونفسية مع أميركا وحلفائها.. هدفهم هو تغيير النظام.. لكننا لن نسمح بذلك، إذ إن أمتنا وقيادتنا موحدة ضد أعدائنا".

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وتابع: "الولايات المتحدة تقول إنه ينبغي على إيران أن تعود لما كانت عليه البلاد قبل الثورة الإسلامية عام 1979.. نحن نقول إننا لن نعود"، موضحاً أن الفوارق بين إيران والولايات المتحدة شاسعة للغاية، لدرجة أنها "غير قابلة للتفاوض، كما أنه لا يمكن التوصل إلى تسوية".

ولطالما نفت إدارة الرئيس الأميركي ترمب مزاعم سعي واشنطن للإطاحة بالحكومة الإيرانية. وتقول الولايات المتحدة إنها تريد من أيران أن تغير سياستها بشكل جذري وأن توقف دعم الجماعات الإقليمية المسلحة، ووقف تطوير صواريخ باليستية طويلة المدى.

وتصاعد التوتر بين إيران والولايات المتحدة، بعد أن انسحب الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، من الاتفاق النووي الذي أبرمته طهران مع قوى عالمية في مايو/أيار عام 2015. وقال ترمب إن الاتفاق معيب، إذ إنه لم يكبح برنامج إيران للصواريخ الباليستية أو دعمها لوكلاء في سوريا واليمن ولبنان والعراق.

وأعادت واشنطن فرض عقوبات على إيران، كان تم رفعها في 2016 بموجب الاتفاق.

وتعارض الدول الأوروبية الموقعة على الاتفاق وروسيا والصين القرار الأميركي بإعادة فرض عقوبات على قطاعي النفط والمال في إيران، وتحاول إنقاذ الاتفاق.