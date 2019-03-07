إيران تعلن عن اعتقال ثلاث "مجموعات إرهابية"

أفادت وكالة "مهر" للأنباء أن السلطات الإيرانية اعتقلت ما سمَّتها "مجموعات إرهابية" خلال الأيام الثلاثة الأخيرة. ونقلت الوكالة عن وزير الاستخبارات الإيراني، محمود علوي، قوله إن السلطات تمكنت من تحديد واعتقال ثلاث "مجموعات إرهابية" في غرب البلاد.

وذكرت "مهر" نقلاً عن الوزير أن هذه المجموعات كانت تنشط بهدف إيجاد الفوضى وعدم الاستقرار في البلاد.

ولم يعط علوي المزيد من التفاصيل حول الموضوع، ولم يذكر هوية المعتقلين.

وتعلن السلطات الإيرانية، من حين لآخر، عن إحباط عمليات "إرهابية" في غرب وجنوب البلاد.

کما اعتادت السلطات الإيرانية على إلصاق تهم "الإرهاب" و"تهديد الأمن القومي" بالنشطاء المنتمين للقوميات غير الفارسية كعرب الأحواز والبلوش والأكراد وغيرهم.

وتم إعدام العديد من هؤلاء على مدى عقود من حكم الجمهورية الإسلامية بعد توجيه تهم "الفساد في الأرض" و"محاربة الله" إليهم.

من بين الحالات التي أثارت سخطا شديدا بين المنظمات المحلية والدولية وعلى رأسها "العفو الدولية"، كانت حالة إعدام الناشطين المدنيين الأحوازيين هاشم شعباني وهادي راشدي في يناير عام 2014.