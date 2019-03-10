وكالة إيرانية: روحاني سيلتقي السيستاني الاثنين

أفادت وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية "إرنا"، نقلاً عن السفير الإيراني في العراق، إيرج مسجدي، أن الرئيس الإيراني، حسن روحاني، سيلتقي خلال زيارته، الاثنين، الرئيس العراقي برهم صالح، ورئيس الوزراء عادل عبدالمهدي، كما سيلتقي المرجع الشيعي علي السيستاني.

وكان السيستاني شدد في وقت سابق على "العلاقات المتوازنة لبلاده مع جميع دول الجوار من دون التدخل في شؤونه الداخلية أو المساس بسيادته"، رافضاً "أن يكون محطة لتوجيه الأذى لأي بلد آخر"، بحسب بيان أصدره مكتبه لدى استقباله ممثلة الأمم المتحدة في العراق جينين هينيس بلاسخارت، في فبراير الماضي.

كما أكد وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف، في مقابلة مع قناة الفرات الفضائية، نقلتها وكالة "تسنيم" الإيرانية، أن ملفات عديدة سيجري بحثها بين الجانبين، من بينها اتفاقية الجزائر التي "تحدد العلاقات بين العراق وإيران، خاصة فيما يتعلق بالحدود".

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وتتهم أوساط عراقية من السنة والمعارضة الوطنية وكذلك "الشيعة العرب"، إيران بالتدخل في شؤون العراق الداخلية وفرض أجندتها من خلال أذرعها والعناصر الموالية لها داخل وخارج الحكومة.

ويثير دعم إيران للميليشيات الشيعية، التي لعبت دوراً كبيراً في تأجيج الصراعات الطائفية في العراق، بحسب أطراف عراقية معارضة، جدلاً كبيراً.

من جانبه، رحب رئيس "تحالف الفتح" العراقي هادي العامري، في تصريحات لوكالة "تسنيم"، بشدة بزيارة الرئيس روحاني لبلاده. وأعرب عن رفضه لأي وجود بري أو قواعد جوية أميركية في العراق.

يذكر أن إيران تمارس ضغوطاً على الحكومة العراقية لتحجيم التواجد الأميركي في العراق، باعتباره تهديداً لمصالحها وعائقاً أمام تمددها في المنطقة وتعزيز موقعها السياسي والعسكري.

وتتهم أطراف عراقية العامري بالتبعية لإيران وأعمال فساد. كما اتهمته منظمة "هيومن رايتس ووتش" في وقت سابق بانتهاكات لحقوق الإنسان بحق جماعات وأفراد من أهل السنة.