أول مرة منذ الثورة..خامنئي يقلد سليماني أرفع وسام عسكري

قلّد المرشد الإيراني، علي خامنئي، قائد فيلق "القدس" في الحرس الثوري، قاسم سليماني، وسام "ذو الفقار" الذي يعتبر أرفع وسام عسكري في البلاد على الإطلاق.

وهنأ ممثل خامنئي في فيلق "القدس"، علي شيرازي، قاسم سليماني لتقليده وسام "ذو الفقار" من قبل المرشد الأعلى علي خامنئي، الذي يعتبر أيضاً القائد العام للقوات المسلحة، بحسب ما نقلت وكالة "فارس" الإيرانية.

وقال شيرازي في رسالة التهنئة التي بعثها إلى سليماني: "أخي العزيز والمحترم اللواء قاسم سليماني، أقدم التهاني لحصولكم على وسام "ذو الفقار" الذي يعد أرفع وسام فخر في الجمهورية الإسلامية الإيرانية من يد القائد العام للقوات المسلحة، آية السيد علي خامنئي العزيز، كما أهنئ الشعب الإيراني وجميع قادة وكوادر فيلق "القدس" في الحرس الثوري، وجبهة المقاومة، وأصدقاء اللواء سليماني، وأنا كلي فخر لما حظيتم به من رضا قائد الثورة الإسلامية على خدماتكم الصادقة والمخلصة، وأسأل البارئ تعالى أن يزيدك عزا".

ويعتبر قاسم سليماني أول من يحصل على هذا الوسام منذ الثورة الإيرانية قبل 40 عاماً، كما ينظر إليه في طهران وفي الجوار الإقليمي على أنه الشخصية العسكرية الأكثر سطوعاً والأكبر تأثيراً في دوائر صنع القرار في إيران.

يُذكر أن سليماني هو القائد الفعلي للقوات الإيرانية في سوريا، والتي تقاتل إلى جانب رئيس النظام السوري بشار الأسد.