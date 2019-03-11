محكمة بإيران تصدر حكما بحق مجند سابق بالبحرية الأميركية

ذكرت وكالة أنباء إيرانية شبه رسمية أن القضاء الإيراني أصدر حكما بحق المجند السابق في البحرية الأميركية مايكل وايت، الذي اعتقل في يوليو/تموز من العام الماضي في إيران، لكن لا توجد معلومات حول ماهية الحكم.

نقلت وكالة "تسنيم" عن المدعي العام لمدينة مشهد، غلام علي صادقي، قوله اليوم الاثنين "صدر حكم ضد العسكري الأميركي مايكل وايت بسبب اتهامات أمنية. الحكم صدر، لكني لا أعرف التفاصيل".

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تصريح صادقي مخالف لبيان أصدرته وزيرة الخارجية الإيرانية في فبراير/شباط الماضي قالت فيه إن وايت لا يواجه اتهامات أمنية ولا يحاكم بتهمة التجسس.

وايت، الذي اعتقل في مدينة مشهد شمال شرقي البلاد وهو من قدامى محاربي مشاة البحرية، أول أميركي يعتقل منذ تولى الرئيس الأميركي دونالد ترمب منصبه.

وذكرت عائلته أنه سافر إلى إيران لزيارة صديقته التي تعرف عليها عبر الإنترنت، ومن ثم اعتقل بشكل تعسفي.