الكشف عن "طرف خيط" بقضية ضابط أميركي مختطف بإيران

كشف المحامي الإيراني محمد حسين آقاسي، ما وصفه برأس خيط في قضية روبرت ليفنسون، وهو ضابط متقاعد من مكتب التحقيقات الفيدرالي الذي تم اختطافه في جزيرة كيش الإيرانية عام 2007.

وذكر آقاسي في تغريدة عبر حسابه على موقع "تويتر"، الاثنين، أن "يوم أمس تم 12 عامًا منذ مقتل روبرت ليفينسون في كيش حيث رفعت دعوى قضائية في هذه القضية نيابة عن عائلته منذ أكثر من عشر سنوات".

وأضاف: "نتيجة لإصراري في القضية أقر المحقق أخيرا بأن هناك رأس خيط وهو لاجئ أميركي، لكن عندما تقرر استدعاؤه والتحقيق معه، زعمت السلطات المسؤولة أنها لا تعرف عنوان منزله!".

يذكر أن الحكومة الأميركية طالبت مرارا من السلطات الإيرانية التعاون للكشف عن مصير روبرت ليفنسون، الضابط السابق في مكتب التحقيقات الفيدرالية "إف بي آي" الذي اختفى في مارس 2007 أثناء رحلة له كمحقق خاص في قضية تهريب في جزيرة كيش الإيرانية.

وكانت الولايات المتحدة قد رفعت من قيمة المكافأة النقدية من مليون إلى 5 ملايين دولار للمساعدة في العثور على روبرت ليفنسون، خاصة بعد معلومات أكدت أنه مازال على قيد الحياة قبل حوالي ثلاث سنوات.

وكان ليفنسون قد ظهر في شريط فيديو في نوفمبر 2010 وهو يرتدي ملابس سجين حمراء وبلحية طويلة، وطالب في لافتة يحملها بالعمل على إطلاق سراحه لكنه لم يذكر اسم الجهة التي تحتجزه ولا مكان احتجازه.

وكان أصدقاء ليفنسون قالوا حين اختفائه إنه كان في ذلك الوقت يحقق بشأن حالات غش في السجائر معظمها في أميركا اللاتينية.

وردا على المطالبة الأميركية المتكررة قالت الحكومة الإيرانية مرارا إنها لا تعلم شيئا عن اختفاء ليفنسون أو مكانه.