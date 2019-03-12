إيران تحذر: حماية بريطانيا لنزانين "تعقد الأمور"

حذرت وزارة الخارجية الإيرانية، المملكة المتحدة، الثلاثاء، من أن منح الحماية الدبلوماسية للبريطانية-الإيرانية نزانين زغاري-راتكليف المسجونة في طهران لن يجعل الوضع "أسهل"، بحسب وكالة "إرنا" الرسمية للأنباء.

وقال المتحدث باسم الوزارة برهم قاسمي: "الأمر المؤكد هو أن الحكومة البريطانية تفتقر للنية الحسنة وهي ليست بأي طريقة بناءة أو إيجابية"، وذلك بعد إعلان بريطانيا، الجمعة، أنها ستمنح حماية دبلوماسية لزغاري-راتكليف. وأضاف: "إذا لم يجعل هذا الوضع أكثر تعقيدا فإنه بالتأكيد لن يجعل الأمور أسهل".

وكانت وزارة الخارجية البريطانية أوضحت، الخميس الماضي، أن الحماية الدبلوماسية هي آلية "تُستخدم نادراً" وتستطيع دولة بموجبها أن تطلب حماية رعاياها "إذا ما اعتبرت أنّ أفعال دولة أخرى سببت لهم ضرراً".

يذكر أن زاغاري-راتكليف تعمل في مؤسسة "تومسون رويترز" الخيرية المتفرعة عن وكالة الصحافة الكندية البريطانية التي تحمل الاسم نفسه، وأوقفت في طهران في أبريل 2016.

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وحكم عليها في سبتمبر من العام نفسه بالسجن 5 سنوات بسبب مشاركتها في التظاهرات التي جرت في إيران عام 2009 ضد السلطات، الأمر الذي تنفيه زاغاري-راتكليف.

وتدهورت حالتها مذاك، وفق ما أعلن زوجها ريتشارد راتكليف في مؤتمر صحافي. واكتشفت زاغاري-راتكليف تورّماً في الصدر، كما أنها تعاني من خدر في الذراعين والساقين.

وترفض إيران الاعتراف بجنسية زاغاري-راتكليف البريطانية، وتتعامل مع قضية احتجازها على أنها مسألة داخلية.