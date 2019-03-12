توقف مصفاة نفط إيرانية تشغّل 680 شخصاً

أعلنت مصفاة بيروزي الخاصة في مدينة "شاهرود" الإيرانية التي يعمل فيها 680 عاملاً، توقفها عن العمل بسبب "عدم وصول المواد الأولية".

ووفقاً لوكالة "تسنيم" تم افتتاح مصفاة بيروزي التابعة للقطاع الخاص في 2016 بسعة إنتاجية تصل إلى 1250 طناً من المنتجات النفطية يومياً.

وکانت مصفاة بيروزي تنتج يومياً 13 ألف برميل من النفط الخام من شركة النفط الوطنية الإيرانية ولكن توقفت الشركة من تزويد المصفاة بالمواد الأولية لأسباب لم تذكرها وكالة تسنيم.

وحسب التقرير، أصبح 680 عاملاً كانوا يعملون في المصفاة عاطلين عن العمل.

يأتي هذا في حين أن الاقتصاد الإيراني يعاني من أزمة كبيرة جراء العقوبات الأميركية والفساد المستشري في البلاد حسب مصادر اقتصادية وسياسية.

وتسبب الوضع الاقتصادي المتردي بإغلاق العشرات من المرافق الاقتصادية في العام الأخير، وكذلك بسبب توالي الاحتجاجات والإضرابات العمالية في إيران.