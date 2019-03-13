إيران تطالب كندا بتسليم مطلوبين بملفات فساد كبرى

طالب المدعي العام الإيراني محمد جعفر منتظري، السلطات الكندية بتسليم مطلوبين إيرانيين متهمين بالتورط بملفات فساد كبرى وسرقة مليارات الدولارات من المال العام في قضايا فساد شهيرة لا تزال مفتوحة أمام المحاكم.

ونقلت وكالة "ميزان" التابعة للسلطة القضائية الإيرانية عن منتظري، الأربعاء، قوله: "نتوقع من السلطات القضائية والشرطة الكندية ألا تسمحا بتشويه صورة بلدهما في العالم، وأن يتحول البلد إلى مركز للسراق ليقوم خونة بسرقة واختلاس أموال بلادنا ليستمتعوا بها هناك ببذخ".

وقال المدعي العام ردا على سؤال حول محاكمة ملف السرقة في قطاع البتروكيماويات إن "هناك أمرا باعتقال وتسليم أحد المطلوبين وقد تم إبلاغ الشرطة الدولية بذلك ونتوقع أن تتعاون معنا".

وردًا على سؤال حول إمكانية إعادة أحد المطلوبين في القضية، وهي مرجان شيخ الإسلامي مال آقا، قال منتظري إن هناك حكم استرداد صدر بهذا الخصوص.

وورد اسم مرجان شيخ الإسلامي بالمشاركة مع المتهم الأول في قضية البتروكيماويات، رضا حمزه لو، الذي تتم محاكمته حاليا، وتم اتهامها بتأسيس العديد من الشركات في تركيا ونقل وغسيل الأموال عن طريقها إلى كندا.

أما المتهم الآخر المطلوب هو محافظ البنك الوطني الإيراني السابق، محمود خاوري، المتهم بسرقة 3 آلاف مليار تومان.

هذا ودعا عدد من الإيرانيين في كندا بفتح تحقيق حكومي في قضية مرجان شيخ الإسلامي ومحمود خاوري ومقاضاتهما إذا لزم الأمر.

ووفقًا للنائب العام بطهران، هناك ثلاثة متهمين خارج إيران في قضية البتروكيماويات، لكن محاميهم يحضرون المحاكمة بالوكالة.

وكشفت السلطات عن اسم مرجان شيخ الإسلامي، لكن المدعي العام الإيراني لم يشر إلى إمكانية تسليم متهمين آخرين.

ووفقا لوسائل إعلام محلية، هناك 14 متهما في هذه القضية، بينهم عدد من مديري شركة البتروكيماويات التجارية.