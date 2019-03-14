بومبيو: أنشطة إيران تقوض جهودنا لحل النزاعات

قال وزير الخارجية الأميركي، مايك بومبيو، إن أنشطة إيران المزعزعة للاستقرار والمخربة في جميع أنحاء الشرق الأوسط تقوض جهود الولايات المتحدة لحل النزاعات في المنطقة.

ووفقاً لبيان للخارجية الأميركية، فقد بحث بومبيو، خلال لقاء الأربعاء مع الأمين للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريس، قضايا كوريا الشمالية وفنزويلا واليمن وإيران.

وعبّر الجانبان عن قلقهما من أنشطة إيران المقلقة والهدامة في جميع أنحاء الشرق الأوسط التي تقوّض جهود الأمم المتحدة لحل النزاعات، وفق البيان.

بدوره، غرد المتحدث باسم الخارجية الأميركية روبرت بالادينو، عبر حسابه على موقع "تويتر" قائلاً إن "بومبيو ناقش مع غوتيريس إخلاء شبه الجزيرة الكورية من الأسلحة النووية والأحداث في فنزويلا والأزمة الإنسانية في اليمن".