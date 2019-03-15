الاشتباه باختراق إيران هاتف رئيس أركان إسرائيل السابق

ذكرت محطة تلفزيون إسرائيلية، أمس الخميس، أن جهاز الأمن الداخلي" شين بيت" يشتبه في أن إيران تمكنت من اختراق الهاتف المحمول لبيني غانتس، أقوى منافسي رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، في الانتخابات التي ستجرى في التاسع من أبريل/نيسان المقبل.

وقال تلفزيون "القناة 12" إن غانتس، وهو رئيس أركان سابق، أُبلغ بالاختراق قبل خمسة أسابيع، وأضاف أن "شين بيت" يعتقد أن المخابرات الإيرانية تمكنت من الوصول لمعلومات شخصية ومراسلات لغانتس. ورفض "شين بيت" التعليق.

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وقلل حزب غانتس (الأزرق والأبيض)، الذي ينتمي للوسط ويتقدم على حزب "ليكود" المحافظ بزعامة نتنياهو في استطلاعات للرأي، من أهمية أي اختراق للأمن القومي، مشيراً إلى أن القصة سُربت عمدا.

وقال الحزب في بيان: "ينبغي التأكيد على أن الواقعة المذكورة حدثت بعد نحو أربع سنوات من إنهاء غانتس لفترة خدمته رئيسا للأركان، وتوقيت نشرها الآن يثير العديد من التساؤلات".

من جهته، قال متحدث باسم حزب ليكود: "لا علاقة لنا بذلك".

وكان نتنياهو قد قال في مؤتمر عن "أمن الإنترنت" في يناير/كانون الثاني الماضي إن "إيران تهاجم إسرائيل بشكل يومي".