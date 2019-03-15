إيران.. قائمة سوداء بآلاف الفنانين الممنوعين من العمل

كشف الرئيس السابق لهيئة الإذاعة والتلفزيون الإيرانية، محمد سرافراز، عن وجود قائمة سوداء سرية يتم بموجبها منع الآلاف من صانعي الأفلام والممثلين والفنانين في إيران من العمل أو حتى عرض أعمالهم.

وهذه المرة الأولى التي يكشف فيها مسؤول سابق عن وجود مثل هذه القائمة، حيث أكد سرافراز أن هذه القائمة مفروضة من قبل أجهزة الاستخبارات التي تتدخل بشكل مباشر في عمل هيئة الإذاعة والتلفزيون التي تخضع للمرشد الأعلى علي خامنئي بشكل مباشر.

وقال محمد سرافراز في حديث لصحيفة "شرق" الإيرانية إن أجهزة الاستخبارات تتدخل بكل صغيرة وكبيرة في هيئة الإذاعة والتلفزيون وأصرت على "منع آلاف الأشخاص النشطين في مجالات الفنون والدراما وصناعة الأفلام والمسلسلات التلفزيونية من عرض أعمالهم".

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وأكد سرفراز أيضاً أن تدخل أجهزة الاستخبارات في الشؤون الداخلية للهيئة كان أحد الأسباب التي دفعته إلى الاستقالة من منصبه فجأة في مايو/أيار 2016، وذلك بعد 18 شهراً فقط من تعيينه.

يذكر أن محمد سرافراز وضِع على قائمة العقوبات الدولية بسبب تورطه في انتهاكات لحقوق الإنسان منذ عام 2012 حيث كان في نفس الوقت يرأس تحرير قناة "برس تي في" Press TV الإيرانية الرسمية الناطقة بالإنجليزية، وذلك بسبب بثها اعترافات قسرية متلفزة لمعتقلين سياسيين.

كما قامت هيئة تنظيم الاتصالات في بريطانيا "أوفكوم" بتغريم قناة "برس تي في" مبلغ 100 ألف جنيه إسترليني، لخرقها قواعد البث التلفزيوني ومنعتها من البث بسبب عرضها اعترافات قسرية لصحافيين ومعتقلين سياسيين بعضهم تم إعدامهم عقب محاكمات تفتقر لأبسط المعايير القانونية، بحسب منظمات حقوقية.