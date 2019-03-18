إيران تنفي تصريح تركيا حول عملية مشتركة ضد الأكراد

نفت إيران، الاثنين، تصريح الداخلية التركية حول تنفيذ عملية مشتركة ضد الأكراد.

وذكرت وكالة الأنباء الرسمية الإيرانية "ارنا" نقلا عن مصدر مطلع في أركان القوات المسلحة الإيرانية مساء الأثنين، بدأ الجيش التركي صباح اليوم عمليات ضد حزب العمال الكردستاني في الحدود الشرقية لتركيا، مضيفا أن القوات المسلحة الإيرانية لم تشارك في هذه العمليات.

وإستطرد المصدر يقول: إن القوات المسلحة للجمهورية الإيرانية سوف تواجه بقوة أي مجموعة تحاول بث الفوضى على أرضنا.

وكان وزير الداخلية التركي سليمان صويلو أعلن أن تركيا وإيران نفذتا عملية مشتركة ضد مسلحين أكراد، الاثنين.

وقال صويلو "بدأنا تنفيذ عملية مع إيران ضد حزب العمال الكردستاني على حدودنا الشرقية هذا الصباح، وسنعلن النتيجة"، بحسب ما ذكرته وكالة الأناضول.

ويشن الجيش التركي ضربات بانتظام على مسلحي حزب العمال الكردستاني في شمال العراق.

وتتقاسم تركيا حدودا مع إيران شرقا ومع العراق في الجنوب الشرقي.

وفي مطلع آذار/مارس قال صويلو، إن تركيا تأمل في شن "عملية مشتركة" مع إيران ضد مواقع المتمردين الأكراد في شمال العراق.

وتصنف تركيا والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة حزب العمال بالمنظمة "الإرهابية".